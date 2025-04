Botafogo vence o Carabobo na Libertadores

Depois do triunfo frente ao Juventude, também em casa, no sábado, para o Brasileirão, o Botafogo conseguiu o mesmo resultado frente ao Carabobo, graças aos golos marcados nos últimos minutos pelos suplentes Patrick de Paula e Matheus Martins.



Este triunfo deixou o Botafogo, detentor do troféu, no segundo lugar do grupo, com os mesmos três pontos dos argentinos Estudiantes de la Plata, ambos atrás do líder Universidad do Chile, com seis, enquanto o Carabobo, que se estreia na fase de grupos da principal competição sul-americana de clubes, permanece no quarto e último lugar, sem pontos.



O segundo triunfo de Renato Paiva no Botafogo foi assegurado pelos golos de Patrick de Paula, aos 88, na conversão de um livre, e Matheus Martins, aos 90+8, aproveitando uma bola praticamente perdida pelo venezuelano Jefferson Savarino.



Depois da "dobradinha" no ano passado, com a conquista da Libertadores e do Brasileirão sob o comando de Artur Jorge, o Botafogo já foi batido esta época pelo Flamengo (3-1), na Supertaça do Brasil, e pelos argentinos do Racing, na Supertaça Sul-americana de futebol (duas derrotas por 2-0), ainda antes de Paiva chegar ao clube carioca.