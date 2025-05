Botafogo vence para a Libertadores

O Botafogo inaugurou o marcador aos 22 minutos, por intermédio de Vitinho, mas os anfitriões restabeleceram o empate aos 76, através de Leonardo Aponte, e o campeão brasileiro – então sob o comando técnico do português Artur Jorge – só assegurou o triunfo em período de compensação.A equipa orientada por Renato Paiva consolidou o terceiro lugar do grupo, em igualdade com os argentinos do Estudiantes e a um ponto de distância do líder Universidad de Chile, que se defrontam na quinta-feira, enquanto o Carabobo permanece na última posição.