Botafogo volta a perder pontos e entrega liderança do Brasileirão ao Palmeiras

A 34.ª jornada do Brasileirão confirma a crise do Botafogo, que, após uma primeira volta 'exemplar', entrou em quebra abrupta de rendimento - nos últimos 12 jogos, conquistou nove pontos, em 36 possíveis.



Com quatro partidas por disputar no campeonato, o Palmeiras segue na luta pela revalidação do título, depois de ter estado muito longe da liderança – à 15.ª jornada, estava na sexta posição, a 14 pontos da frente.



O Palmeiras tem 62 pontos, contra 60 do Botafogo, com um jogo a menos. Com 59 pontos estão o Grêmio e o Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, e mesmo o Flamengo, com 57 pontos, ainda pode entrar nas contas do título.



Na Bragança Paulista, o uruguaio Thiago Borbas abriu e fechou o marcador, a favor da equipa da casa, aos 03 e 90+6 minutos.



A boa reação do 'Fogão', ainda na primeira parte, rendeu golos aos 35 minutos, por Victor Sá, e aos 37, por Eduardo.