Bournemouth contrata guarda-redes Begovic ao Chelsea, Liverpool garante Solanke

Lusa 30 Mai, 2017, 21:11 | Futebol Internacional

O internacional bósnio, de 29 anos, que custou uma verba reportada de 11,5 milhões de euros aos 'cherries', era habitual suplente de Thibaut Courtois nos 'blues', e regressa ao clube no qual alinhou por empréstimo em 2006/07.



Esta temporada, o atleta bósnio alinhou em apenas oito partidas, duas das quais na liga inglesa, tendo cumprido ao todo 33 jogos ao longo de duas épocas nos londrinos.



"O Bournemouth é um clube muito emocionante e com muita ambição, que certamente terá um grande futuro", disse Begovic, em declarações ao sítio oficial do nono classificado da 'Premier League'.



Igualmente de saída do Chelsea está Dominic Solanke, com o avançado de 19 anos, que se encontra a disputar o Mundial de sub-20 na Coreia do Sul, a assinar pelo Liverpool a partir de 01 de julho, quando terminar contrato com a equipa de Antonio Conte, anunciaram os 'reds'.



O jovem jogador estava emprestado aos holandeses do Vitesse, clube no qual cumpriu 25 jogos e marcou sete golos, saindo agora para o quarto classificado da liga inglesa, que terá de pagar uma verba próxima dos 3,4 milhões de euros pelos direitos de formação dos londrinos.