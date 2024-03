Bournemouth faz reviravolta e e vence Luton

Em Bournemouth, o Luton adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, por intermédio do neerlandês Tahith Chong, e ampliou a vantagem com tentos do irlandês Chiedozie Ogbene, aos 31, e de Ross Barkley, aos 45+1.No entanto, na segunda parte a equipa da casa reagiu e deu a volta ao marcador, com golos de Dominic Solanke, aos 50, do ucraniano Ilya Zabarnyi, aos 62, e um "bis" do ganês Antoine Semenyo, aos 64 e 83.Com este triunfo, o Bournemouth está no 13.º lugar, com 35 pontos, e somou o terceiro jogo seguido na Premier League sem derrotas.Já o Luton, que vai em sete jornadas consecutivas sem vencer, está no 18.º lugar, em zona de despromoção, com 21 pontos, a três do Nottingham, que é 17.º, posição que garante a manutenção.A Liga inglesa é liderada pelo Arsenal, que eliminou o FC Porto na terça-feira na Liga dos Campeões, com 64 pontos, os mesmos do Liverpool, enquanto o campeão Manchester City é terceiro, com 63.