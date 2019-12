"Boxing Day". Futebol competição, espetáculo e festa

O futebol inglês não tem descanso no final do ano, muito pelo contrário, o calendário fica cheio.No dia depois do Natal (hoje) as equipas de quatro divisões diferentes, da “Premier League” à "League Two", a quarta divisão inglesa, entram em campo para celebrar o tradicional “Boxing Day”.Os dois primeiros defrontam-se e caso os “reds” vençam no terreno dos “foxes” muito pode ficar decidido, em relação à atribuição do próximo título de campeão de Inglaterra.Dezasseis pontos podem ficar a separar as duas equipas com vantagem do Liverpool caso vença hoje e o jogo que tem em atraso.Tottenham-BrightonAston Villa-NorwichBournemouth-ArsenalChelsea-SouthamptonCrystal Palace-West HamEverton-BurnleySheffield United-WatfordManchester United-NewcastleLeicester-Liverpol

Dia 27 de dezembro

19h45



Wolverhampton-Manchester CityClassificação: Pontos Jogos1 Liverpool 49 172 Leicester City 39 183 Man. City 38 184 Chelsea 32 185 Sheffield 28 186 Wolver. 27 187 Tottenham 26 188 Man. United 25 189 Newcastle 25 1810 Burnley 24 18------------------------------18 Aston Villa 15 1819 Norwich 12 1820 Watford 12 18Brighton-BournemouthNewcastle-EvertonSouthampton-Crystal PalaceWatford-Aston VillaWest Ham-LeicesterNorwich-TottenhamBurnley-Manchester UnitedArsenal-ChelseaLiverpool-WolverhamptonManchester City-SheffieldComo ocorre em alguns casos, o futebol às vezes antecipa-se à história. O “Boxing Day” não é uma exceção. Em 1860, o primeiro clube de futebol do mundo, Sheffield FC, finalmente conseguiu um rival após passar três anos de sua fundação com os atletas jogando partidas entre eles, em que os famosos “solteiros contra casados” eram moda corrente. Até que apareceu o Hallam FC, também da cidade industrial de Sheffield.O 26 de dezembro de 1860 não foi um dia a mais na vida desta paixão irreverente que hoje governa a mente e o coração de pessoas por todos os cantos do mundo. Nesse dia Sheffield FC e Hallam FC jogaram a primeira partida de futebol a nível competitivo na história.





O Sheffield venceu por 2-0 e, apesar de muitos jamais terem ouvido ou lido nada sobre essa partida, a vitória verdadeira foi do futuro do futebol.