Braga acolhe último jogo de Portugal do grupo 2 frente a Espanha

O derradeiro duelo com os espanhóis, referente à sexta jornada do grupo 2, está agendado para 27 de setembro, pelas 19:45.

O último jogo da principal equipa das `quinas` na cidade dos arcebispos aconteceu em 28 de maio de 2018, diante da Tunísia (2-2), e serviu de preparação para o Mundial2018, na Rússia.

O presidente da Câmara Municipal de Braga mostrou-se muito satisfeito por receber Portugal na cidade minhota e desejou ver as bancadas do palco do encontro repleto de portugueses.

"É um motivo de enorme satisfação receber de novo a Seleção Nacional na nossa Cidade para o jogo com a Espanha. Para além da qualidade das equipas, que vai certamente proporcionar um grande espetáculo de futebol, teremos com toda a certeza uma grande afluência de público no estádio Municipal para assistir ao Portugal-Espanha", manifestou Ricardo Rio, citado pela FPF.

Por sua vez, o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, falou em "imensa honra e em especial orgulho", esperando que o palco do desafio possa, mais uma vez, vir a ser "talismã" para Portugal.

"É sempre com imensa honra que o Braga disponibiliza as suas instalações e a sua organização a Portugal e às várias seleções nacionais. Reconheço que é com especial orgulho que acolhemos a UEFA Nations League, fazendo votos de que a cidade de Braga, a região do Minho e o nosso Estádio Municipal voltem a ser talismã para Portugal. Recordo que foi no nosso estádio que a Seleção carimbou o apuramento para o Euro2016, que viria a vencer, e, portanto, é com máximo apoio e entusiasmo que o SC Braga e os bracarenses vão receber Portugal neste importante jogo para o nosso País", desejou.

Portugal, que venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, vai estrear-se na prova diante da Espanha, finalista da última edição, em Sevilha, em 02 de junho, antes de receber a Suíça, em 05 de junho, e a República Checa, no dia 09, com ambos os encontros a serem disputados no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No dia 12 de junho, a equipa das `quinas` visita Genebra, para defrontar a Suíça.

Em junho e setembro, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas da Liga das Nações têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do Mundial2022, que vai decorrer no inverno.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Esta `final four` da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.