Braga goleia na Sérvia e confirma presença no play-off da Liga dos Campeões

Depois de ter vencido em casa por 3-0, o clube português voltou a triunfar na Sérvia, com golos de Pizzi (09 minutos), Bruma (13), Álvaro Djaló (16) e Al Musrati (20), com Marko Rakonjac (40) a reduzir para os visitados.

Em busca da terceira presença na fase de grupos da `Champions`, primeira desde 2012/13, o Sporting de Braga vai defrontar no play-off o vencedor do confronto entre os franceses do Marselha e os gregos do Panathinaikos.