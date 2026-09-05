Bragança vence Pote na estreia em Itália





(Com Lusa)

No estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e depois de uma primeira parte sem golos, os visitantes adiantaram-se aos 50 minutos por Matteo Politano, e o seu colega de ataque Rasmus Hojlund ampliou a vantagem para 2-0 apenas três minutos depois.Mas a reação do Inter Milão foi forte e o 'matador' argentino Lautaro Martínez reduziu logo aos 56, com o avançado francês Marcus Thuram a restabelecer a igualdade aos 82 minutos.A formação da casa acreditou sempre na reviravolta e conseguiu mesmo chegar ao terceiro golo, por intermédio de Lautaro Martínez, que 'bisou' e levou à loucura os mais de 80 mil adeptos nas bancadas.Com a terceira vitória em três jogos, o Inter Milão segue provisoriamente isolado na liderança da Serie A, com nove pontos, enquanto o Nápoles somou a segunda derrota consecutiva e está em 13.º com três pontos.Já em Florença, o Torino consegiu 'sacar' os três pontos, num duelo que colocou frente a frente os ex-Sporting Daniel Bragança e Pedro Gonçalves (Pote), que começaram ambos no banco das respetivas equipas, mas foram lançados no segundo tempo.Durante a primeira metade do jogo, nota para a lesão aos 24 minutos do costa-marfinense Christ Oulai, que deu lugar ao médio Cher Ndour, que jogou em Portugal ao serviço do Benfica e do Sporting de Braga.Mas os golos estavam reservados para o segundo tempo, com o avançado argentino Mateo Pellegrino a abrir o marcador para os 'viola', logo aos 47 minutos.Pouco depois, o técnico Ignazio Abate começou a mexer no 'onze' e fez quatro alterações, duas aos 56 minutos e duas aos 70, entrando no último lote Daniel Bragança.Certo é que as mexidas surtiram efeito, com Rolando Mandragora a empatar o marcador aos 73 minutos, levando à resposta do treinador da Fiorentina, que lançou em campo o luso-guineense Beto (ex-Everton), aos 76, e Pote, aos 79.Mas não obteve o mesmo sucesso, já que o atacante escocês Che Adams marcou para o Torino aos 82, dando o triunfo aos forasteiros, o primeiro nesta edição da Liga transalpina, que seguem em 14.º com três pontos, enquanto a Fiorentina encaixou o terceiro desaire seguido e é 20.ª e última classificada, ainda sem pontos.