Bragantino continua sem vencer no Brasileirão

Diante de uma equipa do fundo de tabela, a formação paulista perdeu com um golo aos 37 minutos do lateral Marcelo Hermes, que representou o Benfica entre 2016 e 2017, antes de ser emprestado ao Cruzeiro, e que também alinhou no Marítimo.



O desaire de quarta-feira da equipa de Pedro Caixinha eleva para seis os jogos consecutivos sem conseguir vencer no Brasileirão e em todas as competições apenas venceu um jogo nos últimos 10.



“São nove jogos (sem ganhar). Ganhámos o jogo contra o Corinthians, mas depois perdemos nos penáltis. O que contava era a eliminatória. Portanto, esse resultado não contabilizo como vitória. São seis em relação ao Brasileirão”, disse no final o treinador português.



Já eliminado da Taça Sul-americana e da Taça do Brasil, o Bragantino é 14.º classificado no campeonato, cinco pontos acima da linha de descida.



“Fala-se desse aspeto porque é normal. Estamos a cinco pontos da 17.ª posição. Se estou mais próximo lá de cima (a quatro pontos do oitavo), porque é que vou olhar para baixo? A minha forma de ver a vida é esta. Positividade”, argumentou ainda Caixinha após o jogo em atraso da 19.ª jornada.