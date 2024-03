Bragantino de Caixinha atrasa-se na Taça Libertadores

O jogo da primeira mão da terceira eliminatória, a última de acesso e que opôs os quinto e sexto classificados do Brasileirão na última época, mantém, mesmo assim, tudo em aberto, com o Bragantino a receber os "cariocas" na próxima semana.A jogar em casa, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Botafogo adiantou-se no marcador numa iniciativa individual de Júnior Santos, a fugir pela direita e a fletir para o centro até ao limite da pequena área, para fazer o 1-0, aos 44 minutos.Um golo que teve resposta quase imediata dos paulistas, depois de Juninho Capixaba ainda marcar antes da saída para o intervalo, aos 45+2, num cabeceamento após um livre apontado por Helinho no lado esquerdo do ataque.Na segunda parte, o "fogão" garantiu o triunfo pela margem mínima, com novo golo de Júnior Santos, que, de costas para a baliza, rodou e com um pontapé à meia volta fez o 2-1, aos 73 minutos.”, considerou no final Pedro Caixinha.As duas equipas voltam a defrontar-se na próxima quarta-feira (13 de março), já quinta-feira em Lisboa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.