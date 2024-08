Poucos dias depois do duelo para o campeonato (1-1), as duas formações voltaram a encontrar-se e o "timão" marcou dois golos praticamente de seguida, por intermédio de Giovane, aos seis minutos, e Talles Magno, aos 14, valendo ao Bragantino o tento de Helinho, aos 56, para manter a eliminatória em aberto.O encontro da segunda mão dos oitavos de final está marcado para a próxima semana, no dia 21 de agosto, na Arena Corinthians.