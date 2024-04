Bragantino, de Pedro Caixinha, entra no campeonato brasileiro com empate

O Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, estreou-se no campeonato brasileiro de futebol com um empate 2-2 na visita ao Fluminense, na jornada inaugural da prova.

A joga em casa, o Fluminense adiantou-se no marcador com um golo de Lima, aos 45+5 minutos, mas a equipa de Pedro Caixinha deu a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Eduardo Sasha, aos 47, e Thiago Borbas, aos 52.



No entanto, o Bragantino não conseguiu segurar os três pontos e Lima bisou partida aos 68 minutos, restabelecendo o empate, que se manteve até ao final.



O Corinthians, de António Oliveira, o Botafogo, de Artur Jorge, e o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, iniciam hoje a sua participação no campeonato.