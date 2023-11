Bragantino, de Pedro Caixinha, perde com o Flamengo

No Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, depois de um primeiro tempo sem golos, foi o uruguaio Arrascaeta, quando decorria o minuto 75, a decidir o desafio a favor do "mengão".A equipa de Caixinha terminou o encontro reduzida a 10 elementos, face ao vermelho direto exibido ao uruguaio Thiago Borbas, aos 87 minutos.Com este desfecho, o Bragantino mantém o quinto posto, com os mesmos 59 pontos do Grémio (quarto posicionado), mas foi ultrapassado na classificação precisamente pelo "Fla", que é, agora, terceiro, com 60, a um do Botafogo (segundo colocado) e a dois do líder isolado Palmeiras, de Abel Ferreira.