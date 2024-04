Bragantino, de Pedro Caixinha, perde na Taça sul-americana

Maximiliano Salas (dois minutos), Adrian Martínez (20) e Roger Martínez Tobinson (90+2) construíram a vitória do Racing, em jogo em que o lateral Juninho Capixaba ainda foi expulso, aos 90+4, após ver o segundo cartão amarelo.No Grupo H, o Bragantino é segundo classificado, com três pontos, atrás de Racing Club, com seis.Do grupo fazem ainda parte os chilenos do Coquimbo Unido e os paraguaios do Sportivo Luqueño, ainda sem pontos e que esta quinta-feira se defrontam, também em jogo da segunda jornada do grupo H.Na Taça sul-americana está também o Corinthians, de António Oliveira, que lidera o grupo F com os mesmos quatro pontos dos uruguaios do Racing.