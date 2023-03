Bragantino eliminado nas "meias" do campeonato paulista

Alerrandro colocou a equipa de Caixinha a vencer aos nove minutos, mas Lucas Tocantins (51 minutos) empatou para a equipa que apenas disputa os campeonatos estaduais.Até ao final do encontro ambas as equipas ficaram reduzidas a 10 elementos, com Rodrigo Sam, do Água Santa, a ver o cartão vermelho direto aos 66, oito minutos antes de Matheus Fernandes ver o segundo amarelo.No desempate por grandes penalidades, Juninho Capixaba e Sorriso falharam os dois primeiros remates do Bragantino, enquanto Bruno Mezenga foi o único que falhou para o Água Santa.O caminho de sonho do Água Santa mantém-se, depois de ter eliminado o São Paulo nos quartos de final.A eliminação do Bragantino impede uma final entre dois treinadores portugueses, uma vez que o Palmeiras, de Abel Ferreira, detentor do troféu, já estava apurado, depois de afastar o Ituano.