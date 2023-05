Bragantino empata com Estudiantes na Taça Sul-Americana

Num encontro entre duas equipas que tinham vencido as duas primeiras rondas, o nulo não foi desfeito em Bragança Paulista, apesar da maior posse de bola e do maior número de remates dos brasileiros.Com este empate, o Bragantino, com melhor diferença de golos, lidera o Grupo C, com sete pontos, os mesmos do Estudiantes, com os paraguaios do Tacuary a somarem três pontos e os bolivianos do Oriente Petrolero ainda sem pontuar.Na próxima jornada, o Bragantino visita o Oriente Petrolero, enquanto o Estudiantes joga em casa do Tacuary.