Bragantino na terceira ronda da Taça Libertadores

A jogar em casa, em Bragança Paulista, a equipa voltou a não ir além de um nulo frente ao emblema colombiano, repetindo o resultado da primeira mão, e foi no desempate por penáltis que "carimbou" a passagem à ronda seguinte (0-0, 4-3).



No Bragantino, Lincoln, Nathan Mendes, Luan Cândido e Leo Ortiz marcaram os respetivos penáltis, enquanto no Aguilas em cinco tentativas Jhon Salazar e Yeiler Goes desperdiçaram no primeiro e último penálti.



“Sabe para o que estávamos a jogar? Pela brilhante época que fizemos no ano passado no Brasileirão. Se os penáltis pendem para o outro lado, hoje estávamos fora de competições internacionais com a campanha que fizemos (no campeonato de 2023). Então, é importante valorizar isso”, disse no final Pedro Caixinha.



O Bragantino terminou o campeonato brasileiro em sexto lugar, atrás do Botafogo, com as duas equipas a qualificarem-se para a fase de eliminatórias da Libertadores, enquanto os primeiros, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo entram diretos.



Na terceira eliminatória, a última de acesso à fase de grupos, o Bragantino vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os bolivianos do Aurora e o Botafogo, que esta quarta-feira jogam a segunda mão no Rio de Janeiro, depois de um empate a 1-1 no primeiro jogo.