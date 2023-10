Bragantino vence e aproxima-se da liderança no Brasileirão

O Bragantino, que cumpre a sua melhor série, com seis vitórias e dois empates, está agora a sete pontos do líder Botafogo, depois de um empate dos cariocas nesta 28.ª jornada, diante do Athletico Paranaense (1-1).O "fogão" soma 59 pontos, seguido do Bragantino, com 52, do Flamengo, com 50, e do campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, com 47, que regressou aos triunfos após quatro derrotas no Brasileirão.Em relação à luta pelo título, e quando faltam 10 jornadas, Pedro Caixinha evitou assumir a candidatura do Bragantino.”, comentou o técnico português.





Palmeiras regressa às vitórias



Também em ação no domingo à noite, o Palmeiras conseguiu terminar a sequência de seis jogos sem vencer, no Brasileirão e na Taça dos Libertadores, ao derrotar fora o Coritiba (19.º e penúltimo classificado), por 2-0.



O "verdão" venceu ainda sem Abel Ferreira no banco, devido a castigo, e no final o adjunto Vítor Castanheira admitiu ser difícil a revalidação do título, mas garantiu que a equipa continua na luta.



“Logicamente que os pontos que estão em disputa são muitos. Matematicamente é possível? Sim, é difícil, claro que sim. Faltam 10 jogos. Sabemos o que ainda está em disputa e nesses 10 jogos só temos um pensamento que é lutar pela vitória”, disse.



Na próxima ronda, a meio da semana, o Bragantino recebe o Atlético Mineiro (sétimo) e o Palmeiras disputa em casa o dérbi com o São Paulo (10.º).



Dos também portugueses António Oliveira e Armando Evangelista, respetivamente, o Cuiabá recebe o Corinthians, e o Góias visita o Fluminense.