Bragantino vence e é vice-líder do Brasileirão

A equipa de Bragança Paulista, que não perde há sete jogos, com cinco triunfos e dois empates, não facilitou na visita ao Santos, que está em zona de descida (17.º) e chegou a ter uma vantagem de três golos logo após o intervalo.Eduardo Sasha bisou, com golos aos nove minutos e aos 29, este de grande penalidade, e Eric Ramires, que tinha entrado ao intervalo fez o 3-0 um minuto depois, enquanto do lado do "peixe" o único golo partiu de um desvio na própria baliza de Leo Ortiz, aos 86.A vitória deixa o Bragantino com os mesmos nove pontos de diferença para o Botafogo, que na quarta-feira tinha vencido em casa do América Mineiro, por 2-1.Em contraste, o campeão Palmeiras, sem o treinador português Abel Ferreira, suspenso por dois jogos, voltou a perder, naquela que foi a quarta derrota consecutiva no Brasileirão, desta vez em casa diante do Atlético Mineiro (2-0).Para o "verdão" é também o sexto jogo sem vencer, tendo em conta a eliminatória com o Boca Juniors, que eliminou a equipa nas meias-finais da Taça dos Libertadores, após dois empates e resolvida nas grandes penalidades.”, justificou Vítor Castanheira, adjunto de Abel Ferreira.A derrota de quinta-feira, num jogo em que Hulk, aos dois minutos, e Paulinho, aos 76, fizeram os golos dos visitantes, levou à queda do Palmeiras para a quinta posição, fora do apuramento direto para a Libertadores, que a equipa ganhou duas vezes com Abel Ferreira, em 2021 e 2020.A 12 jornadas do final, o Palmeiras é quinto, com 44 pontos, os mesmos de Grémio, quarto, e de Athletico Paranaense, sexto.O Botafogo lidera com 58, seguido de Bragantino, com 49, e de Flamengo, com 47.