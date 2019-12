Brahimi considera que o campeonato não está perdido para o FC Porto

O antigo avançado dos “dragões” representa a equipa do Al Rayyan, da primeira divisão do Qatar e, em declarações ao jornalista Paulo Sérgio, confessou que está “feliz apesar das diferenças que senti e a integrar-me cada vez melhor”.



O jogador, de 29 anos, continua a acompanhar o futebol português e sobre o desenrolar do campeonato da I Liga comentou: “Acredito que para o Porto é difícil estar em 2.º lugar mas mesmo em 1.º com vários pontos de avanço é difícil”.



Sobre o futuro da competição lembrou: “Falta muito para jogar. O importante é chegar em 1.º no final”.



Sobre a saída do FC Porto contou sem rodeios: “Ninguém da direção conversou comigo para ficar”.



O futebolista internacional argelino que admitiu estar aberto a propostas do exterior concluiu o seu raciocínio expressando saudades pelos momentos que passou na cidade do Porto e no clube: “O FC Porto deu-me muito, só tenho que agradecer. Não fiquei chateado com a direção. Respeito. Gostei muito do clube e da cidade. De dois em dois ou de três em três dias falo com alguém como, por exemplo, o Marega, o Aboubakar e o Otávio que me vão dando notícias”.