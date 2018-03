Brasil com bom ensaio vence Rússia em Moscovo

Lusa Comentários 23 Mar, 2018, 18:48 | Futebol Internacional

Privada da sua principal estrela - Neymar recupera de lesão e tenta a 'todo o gás' recuperar para o campeonato do mundo -, a seleção 'canarinha' demorou a impor o seu jogo, tendo chegado ao intervalo empatada 0-0 com os russos, mas uma segunda parte de grande nível acabou com a resistência da seleção europeia.



Um golo de Miranda, defesa do Inter de Milão, aos 53 minutos, deu vantagem ao Brasil, que voltou a marcar aos 62, através do médio do Barcelona Philippe Coutinho, na conversão de uma grande penalidade, e fechou a contagem aos 66, por Paulinho, outro médio do Barcelona.



A equipa russa, muito desfalcada de vários titulares, ausentes por lesão, ainda tentou marcar o seu tento de honra, mas esbarrou numa organizada defesa brasileira.



No Mundial de 2018, que decorre entre 14 de junho e 15 de julho, o Brasil, cinco vezes campeão do mundo, integra o Grupo E, com Suíça, Costa Rica e Sérvia, enquanto o a Rússia compõe o Grupo A, com Arábia Saudita, Egito e Uruguai.