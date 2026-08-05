Brasil estreia seleção nacional de futebol com robôs humanoides nos Mundiais de Pequim

A equipa, designada Team Brazil, participará na segunda edição da RoboCup Ásia-Pacífico Beijing Masters (RCAP Beijing Masters), uma das principais competições do evento, que terá lugar entre 22 e 26 de agosto no Anel Nacional de Patinagem de Velocidade.



Segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, trata-se da primeira vez que a competição recebe uma seleção nacional formada pela união de várias equipas da RoboCup.



A equipa brasileira é composta pelas formações RoboFEI, Bahia Robotics Team, RobôCIn, Warthog Robotics e Talos Humanoid Robots.



Os organizadores afirmaram que a iniciativa pretende demonstrar a capacidade técnica, o espírito de cooperação e a inovação dos programadores brasileiros na área do futebol com robôs humanoides totalmente autónomos.



A competição reunirá equipas da RoboCup de vários países e servirá para demonstrar os mais recentes avanços em áreas como inteligência artificial incorporada, controlo de movimento de robôs humanoides, visão por computador, perceção do ambiente, tomada de decisões autónoma e cooperação entre múltiplos robôs.



Segundo a Xinhua, a criação da seleção brasileira resulta da experiência acumulada pelas várias equipas ao longo da participação na RoboCup, em particular na edição de 2025 da RCAP Beijing Masters.



Na primeira edição dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, realizada no ano passado, a RoboFEI alcançou o quinto lugar na prova de futebol de robôs humanoides totalmente autónomos na modalidade de três contra três.



O torneio inaugural contou com 280 equipas de 16 países a competir em 26 modalidades. A China dominou as finais de futebol de robôs humanoides com a Universidade de Tsinghua a vencer a categoria cinco contra cinco e a Universidade Agrícola da China a conquistar o título de três contra três, ambas derrotando equipas alemãs.



O presidente do Conselho Internacional da RoboCup Ásia-Pacífico e vice-presidente da Federação Internacional da RoboCup, Zhou Changjiu, afirmou que a criação da seleção brasileira demonstra a crescente influência internacional da competição e o espírito de cooperação entre as equipas.



"Esperamos que a Team Brazil demonstre em Pequim o potencial inovador do `país do futebol` nas áreas da inteligência artificial e dos robôs humanoides", afirmou Zhou, citado pela Xinhua, manifestando ainda o desejo de que mais países formem seleções nacionais para futuras edições da competição.