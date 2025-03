Brasil oficializa saída de Dorival Júnior

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto", pode ler-se no sítio oficial da CBF





Dois dias depois da pesada derrota por 4-1 frente à Argentina, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou os rumores da saída do técnico.





O treinador brasileiro deixa a seleção no quarto lugar no grupo de apuramento para o Mundial2026 e depois de o Brasil ter sofrido a pior derrota com a Argentina em 64 anos, com Dorival a dar uma conferência de imprensa em que já previa não ficar muito mais tempo no banco da seleção brasileira.





Dorival Júnior assumiu o comando técnico do Brasil em janeiro de 2024, tendo ficado pouco mais de um ano. Comandou o Escrete em 16 jogos, nos quais somou sete vitórias, sete empates e duas derrotas.





Falta ainda saber quem vai ser o substituto do antigo técnico do São Paulo, com Carlo Ancelotti e Jorge Jesus a serem as hipóteses mais fortes. A confirmar-se qualquer um dos dois nomes, o Brasil será treinado pela primeira vez por um técnico estrangeiro.