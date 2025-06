Brasil quer Mundial de Clubes em 2029

O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Samir Xaud, durante a Cimeira Executiva de Futebol da FIFA, realizada em Miami.



Xaud reuniu-se com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e com o secretário-geral da entidade, Mattias Grafström, a quem apresentou a proposta brasileira.



"Tudo começou com uma conversa introdutória. Falei dos meus objetivos como dirigente da CBF e disse que queremos nos aproximar da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, ofereci o país para sediar a próxima Copa do Mundo", disse Xaud, citado num comunicado da CBF.



Xaud fez saber que Infantino se manifestou satisfeito com a oferta e disse que a proposta brasileira "era totalmente possível".



A CBF considera o gesto como uma manifestação formal de interesse, embora ainda não uma candidatura oficial.



Até agora, o futebol brasileiro apresentado no Mundial de Clubes que decorre nos Estados Unidos, que tem o maior número de representantes na competição (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras), tem tido um bom desempenho.