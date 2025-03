Brasil repudia palavras do líder da CONMEBOL

“As declarações ocorrem em contexto em que as autoridades da CONMEBOL têm reiteradamente falhado em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização dos responsáveis”, reclamou o governo brasileiro, em comunicado.



Durante o sorteio das fases de grupos da Taça Libertadores e da Taça sul-americana, e quando questionado sobre como seriam as competições continentais sem o Brasil, o líder da CONMEBOL, o paraguaio Alejandro Domínguez, afirmou: “Seria como Tarzan sem Chita. Impossível”.



A frase polémica foi interpretada como racista no Brasil, uma vez que a comparação com macacos é um dos insultos mais frequentes que os adeptos de outras equipas latino-americanas usam contra os jogadores brasileiros.



Explicações de Alejandro Dominguez



Alejandro Domínguez explicou que a expressão usada “é uma frase popular”, garantindo que nunca teve intenção de “menosprezar nem desacreditar ninguém”.



“Reafirmo o meu compromisso de continuar a trabalhar por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação”, afirmou.



O debate sobre uma hipotética Taça Libertadores sem equipas brasileiras surgiu na sequência de uma declaração da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que apontou para essa possibilidade depois de criticar a fraca resposta do organismo a um recente caso de racismo.



No início de março, o jovem futebolista Luighi, de 18 anos, do Palmeiras, foi alvo de insultos racistas na visita da equipa sub-20 do Palmeiras aos paraguaios do Cerro Porteño que, entretanto, foram castigados.