Futebol Internacional
Brasil vence Austrália com Circati a marcar e Irankunda a cometer penálti
O Brasil venceu hoje a Austrália 4-2, em Brisbane, no segundo particular entre as duas seleções de futebol em quatro dias, com o benfiquista Circati a marcar e assistir e o sportinguista Irankunda a cometer uma grande penalidade.
Depois do empate 1-1 na passada sexta-feira, em Townsville, os brasileiros, orientados pelo italiano Carlo Ancelotti, chegaram cedo à vantagem, mas permitiram a reviravolta australiana ainda na primeira parte, antes de confirmarem o triunfo.
Vanderson inaugurou o marcador logo aos três minutos, com o seu primeiro golo pela seleção 'canarinha', mas a Austrália respondeu com dois golos em cinco minutos, através do defesa do Benfica Alessandro Circati, aos 28, e de Connor Metcalfe, aos 33, após assistência do central 'encarnado'.
Raphinha, capitão brasileiro e antigo jogador do Sporting, restabeleceu a igualdade já perto do intervalo, aos 45 minutos, na conversão de uma grande penalidade.
Na segunda parte, Bruno Guimarães fez o 3-2, aos 69 minutos, para Vinícius Júnior fixar o resultado final, aos 80, também de grande penalidade, depois de uma falta cometida por Nestory Irankunda, avançado do Sporting.
Irankunda, que tinha marcado o golo australiano no empate de sexta-feira, foi titular novamente e acabou substituído aos 81 minutos. Circati também integrou o 'onze' australiano e marcou o seu primeiro golo pela seleção no encontro.
O Brasil, eliminado nos oitavos de final do Mundial2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, fecha esta data FIFA no sábado, frente à Índia, em Calcutá.
Vanderson inaugurou o marcador logo aos três minutos, com o seu primeiro golo pela seleção 'canarinha', mas a Austrália respondeu com dois golos em cinco minutos, através do defesa do Benfica Alessandro Circati, aos 28, e de Connor Metcalfe, aos 33, após assistência do central 'encarnado'.
Raphinha, capitão brasileiro e antigo jogador do Sporting, restabeleceu a igualdade já perto do intervalo, aos 45 minutos, na conversão de uma grande penalidade.
Na segunda parte, Bruno Guimarães fez o 3-2, aos 69 minutos, para Vinícius Júnior fixar o resultado final, aos 80, também de grande penalidade, depois de uma falta cometida por Nestory Irankunda, avançado do Sporting.
Irankunda, que tinha marcado o golo australiano no empate de sexta-feira, foi titular novamente e acabou substituído aos 81 minutos. Circati também integrou o 'onze' australiano e marcou o seu primeiro golo pela seleção no encontro.
O Brasil, eliminado nos oitavos de final do Mundial2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, fecha esta data FIFA no sábado, frente à Índia, em Calcutá.