Brasil vence Índia em encontro particular

Estêvão colocou o ‘escrete’ a vencer, aos 28 minutos, e Pedro aumentou a vantagem, aos 42, em dois golos com culpas para o guarda-redes indiano, com Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente, a marcar pela primeira vez pelo Brasil, com um 'bis', aos 58 e 90+5.



Este foi o terceiro encontro do Brasil nesta paragem para jogos de seleções, somando a segunda vitória, depois de já ter triunfado sobre a Austrália (4-2), com quem também tinha empatado a um golo.



O guarda-redes Pedro Morisco, do Cruzeiro, fez hoje a estreia na seleção brasileira de futebol, num encontro em que o selecionador Carlo Ancelotti lançou vários jogadores com menos experiência internacional.



