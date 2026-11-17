Futebol Internacional
Brasil vence Singapura com goleada e hat-trick de Vinicius Júnior
O Brasil goleou hoje Singapura, por 7-0, em jogo particular com o contributo de um ‘hat trick’ do futebolista Vinicius Júnior e sem o selecionador Carlo Ancelotti e o capitão Raphinha, castigados.
No segundo jogo particular da ‘canarinha’ nesta data FIFA, depois da derrota diante do Japão (3-2) no sábado, a equipa voltou a jogar em Kallang, no Estádio Nacional de Singapura, desta vez frente a um adversário incapaz de oferecer qualquer resistência.
Num confronto de sentido único, o Brasil já vencia ao intervalo por 4-0, com um hat-trick de Vinicius Júnior, aos 09, 15 e 21 minutos, e um golo de Endrick, aos 31, com os dois jogadores do Real Madrid a darem volume ao resultado.
Na segunda parte, Estêvão fez o quinto golo, aos 51 minutos, e foi já depois de várias substituições que o Brasil voltou a marcar, por Rayan, aos 65, num resultado fixado aos 74, com um autogolo de Suhaimi, a desviar um cruzamento de Allan.
Depois da derrota com o Japão, que gerou confusão no final e levou às expulsões de Ancelotti e Raphinha nos descontos, após o terceiro golo dos nipónicos, o Brasil encontrou hoje um adversário muito abaixo no ranking da FIFA (149.º).
A seleção brasileira não defrontava um adversário tão ‘fraco’ desde 1998, quando jogou com Andorra (então 185.ª), embora já em outubro deste ano o Brasil tenha a Índia (138.º), com uma vitória por 4-0.
Num confronto de sentido único, o Brasil já vencia ao intervalo por 4-0, com um hat-trick de Vinicius Júnior, aos 09, 15 e 21 minutos, e um golo de Endrick, aos 31, com os dois jogadores do Real Madrid a darem volume ao resultado.
Na segunda parte, Estêvão fez o quinto golo, aos 51 minutos, e foi já depois de várias substituições que o Brasil voltou a marcar, por Rayan, aos 65, num resultado fixado aos 74, com um autogolo de Suhaimi, a desviar um cruzamento de Allan.
Depois da derrota com o Japão, que gerou confusão no final e levou às expulsões de Ancelotti e Raphinha nos descontos, após o terceiro golo dos nipónicos, o Brasil encontrou hoje um adversário muito abaixo no ranking da FIFA (149.º).
A seleção brasileira não defrontava um adversário tão ‘fraco’ desde 1998, quando jogou com Andorra (então 185.ª), embora já em outubro deste ano o Brasil tenha a Índia (138.º), com uma vitória por 4-0.