"Brasileirão". Abel Ferreira vence duelo com Sá Pinto

Esta foi a terceira vitória seguida do Palmeiras no campeonato, a primeira sob o comando do técnico luso, que na quinta-feira se tinha estreado à frente do "verdão", também com um triunfo pelo mesmo resultado (1-0), diante do Bragantino, para a Taça do Brasil.

Já o Vasco da Gama somou o nono jogo consecutivo sem vencer na prova e continua em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 19 pontos.