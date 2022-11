Brasileirão. Campeão Palmeiras vence América Mineiro

Os forasteiros marcaram primeiro, aos 15 minutos, por Martin Benítez, mas o "verdão" deu a volta ao resultado, com golos de Gustavo Scarpa, ainda na primeira parte, aos 42, de grande penalidade, e Murilo Cerqueira, já aos 81.Com este resultado, o Palmeiras passou a contar 81 pontos, contra 70 do Internacional, segundo classificado, que venceu por 1-0 no reduto do São Paulo.A formação de Abel Ferreira vai numa série de 22 jogos sem perder no Brasileirão (15 vitórias e 12 derrotas), desde o 0-2 na receção ao Athetico Paranaense, à 15.ª ronda, sendo que apenas soma mais uma derrota (2-3 com o Ceará, na primeira).Na última ronda, o Palmeiras desloca-se a casa do Internacional, em encontro marcado para domingo.