"Brasileirão". Palmeiras de Abel perde na visita ao Fluminense

Dudu, aos 28 minutos, até inaugurou o marcador para o "verdão", mas Yago, no primeiro minuto da segunda parte, igualou o marcador a favor dos da casa, no Estádio Maracanã, alcançando depois o tento vencedor, já aos 88.

Abel viu assim interrompida a série de cinco triunfos consecutivos e o Palmeiras segue na terceira posição, com 58 pontos, a dois pontos do campeão Flamengo e a 10 do líder, Atlético Mineiro, ambos com um jogo por realizar, enquanto o "Flu" é oitavo posicionado no campeonato brasileiro.