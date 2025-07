Brasileiro Igor Jesus anunciado como reforço do Nottingham Forest

O jogador, de 24 anos, foi um dos destaques do clube brasileiro no Mundial de clubes, em que marcou dois golos, um dos quais na épica vitória contra o Paris Saint-Germain (1-0), ainda na fase de grupos e sob o comando de Renato Paiva, entretanto demitido do cargo.



Na sua conta oficial no Instagram, o novo clube deu as boas vindas ao atleta: "Bem-vindo ao Nottingham Forest, Igor Jesus".



Entretanto, o Botafogo publicou um vídeo de agradecimento, com jogadas de Igor Jesus, oficializando também a saída do jogador que, em pouco menos de um ano, conquistou os títulos da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro, ao serviço da equipa então orientada pelo português Artur Jorge.



Em 11 meses no Botafogo, Igor de Jesus disputou 54 jogos e marcou 15 golos, destacando-se pela qualidade das exibições.



O novo jogador do Forest iniciou a carreira profissional aos 18 anos no Coritiba e logo no ano seguinte, em 2020, transferiu-se para o Al Ahli, dos Emirados Arabes Unidos, totalizando 43 golos em 88 jogos.



Voltou a Brasil em julho de 2024 e foi convocado para a seleção em outubro e novembro, marcando ao Chile e fazendo uma assistência no jogo frente ao Peru.