Brasileiro Malcom reforça sauditas do Al Hilal, de Jorge Jesus, a troco de 60 ME

O avançado internacional brasileiro Malcom vai reforçar os sauditas do Al Hilal, após deixar os russos do Zenit a troco de 60 milhões de euros (ME), anunciou o clube de futebol treinado pelo português Jorge Jesus.

Embora o emblema saudita não tenha revelado os valores envolvidos na transferência, o presidente do clube de São Petersburgo, Alexander Medvedev, revelou à agência de noticias russa Ria Novosti que a operação custou 60 ME aos cofres do Al Hilal.



O internacional pela seleção ‘canarinha’, de 26 anos, é o quarto reforço da equipa comandada por Jorge Jesus, depois das chegadas do senegalês Koulibaly, do português Rúben Neves e do sérvio Milinkovic-Savic.



Na temporada passada pelo Zenit, clube que representou durante quatro épocas, Malcom anotou 26 golos e seis assistências em 33 encontros oficiais.



Formado no Corinthians, do Brasil, o avançado representou outros clubes como o Bordéus, de França, e o FC Barcelona, de Espanha, onde esteve até rumar a São Petersburgo, na temporada 2019/20.