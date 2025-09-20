Bravos do Maquis vence 1.º de Maio de Benguela e assume liderança do Girabola

Os golos foram marcados por Castro, aos 11 e 45+2 minutos, Zua, aos 36, Danilson, aos 46 e 77, enquanto o 1.º de Maio de Benguela marcou por Deco, aos 72.



Noutro jogo do dia, o Recreativo do Libolo venceu na receção ao Luanda City, por 2-0, com golos de Quintas, aos 63 minutos, e Andeloy, aos 70.