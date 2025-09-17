Brentford e Crystal Palace passam nos penáltis aos `oitavos` da Taça da Liga inglesa

Em Londres, o Brentford marcou as quatro grandes penalidades tentadas, uma das quais pelo extremo português Fábio Carvalho, contra duas em quatro do Aston Villa, vencedor por cinco vezes (1960/61, 1974/75, 1976/77, 1993/94 e 1995/96), para triunfar por 4-2.



Antes do desempate, os ‘villans’ estiveram em vantagem, com um golo de Harvey Elliott, aos 43 minutos, mas o escocês Aaron Hickey igualou para os ‘bees’, aos 57, num dos dois encontros da terceira ronda da Taça da Liga inglesa entre clubes da Premier League.



O Crystal Palace também necessitou dos penáltis para eliminar em casa o Millwall (4-2), num encontro entre emblemas londrinos, que chegou empatado ao fim do tempo regulamentar (1-1), com Ryan Leonard a marcar para os visitantes, já aos 90+1 minutos, na sequência do golo inaugural do norte-americano Chris Richards, aos 72.



Crystal Palace e Aston Villa são dois dos nove representantes ingleses nas competições europeias de 2025/26 que entram em ação na 66.ª edição da Taça da Liga inglesa a partir da terceira ronda, a exemplo do Newcastle, detentor do troféu.



Os vencedores das 16 partidas desta eliminatória, que começou hoje e prolonga-se até 24 de setembro, qualificam-se para os ‘oitavos’ da prova, na qual sobram agora 14 clubes da Premier League, três do Championship, 10 do terceiro escalão e dois do quarto, entre os quais o Grimsby Town, vitorioso na visita ao secundário Sheffield Wednesday (1-0), após ter afastado na ronda anterior o Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, através do desempate por penáltis.



