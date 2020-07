Brentford na final do "playoff" de acesso à Premier League

Os londrinos entraram na partida decididos a anular a desvantagem que traziam da primeira mão das meias finais, quando foram derrotados por 1-0 no País de Gales, e fizeram o primeiro golo aos 11 minutos, por intermédio do avançado inglês Ollie Watkins, que finalizou um rápido contra-ataque.Apenas quatro minutos depois, o médio dinamarquês Emiliano Marcondes fez de cabeça o segundo, colocando o Brentford em vantagem na eliminatória.Logo no arranque da segunda parte, o jovem francês Bryan Mbeumo marcou o 3-0, com um remate certeiro no interior da área adversária, e o melhor que o Swansea conseguiu foi reduzir para 3-1 através do atacante inglês Rhian Brewster, que aproveitou uma falha da defesa do Brentford para fazer um chapéu ao guarda-redes rival.O marcador não mexeu mais até ao final do encontro, com o emblema de Londres a garantir um lugar na final do "playoff, marcada para 4 de agosto, ficando à espera de conhecer o adversário, que sairá da partida desta quinta-feira entre o Fulham e o Cardiff.

O Fulham parte em vantagem para este duelo, depois de ter vencido fora o Cardiff por 2-0 na primeira mão.