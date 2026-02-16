Brentford nos oitavos da Taça de Inglaterra





(Com Lusa)

Um autogolo de Sam Heathcote (70 minutos) assegurou a passagem dos londrinos e o afastamento da última equipa ‘resistente’ das divisões não profissionais, que tinha surpreendido na ronda anterior o Crystal Palace, também da Premier League e detentor do troféu da prova futebolística mais antiga do mundo.O Brentford é um dos 11 clubes primodivisionários qualificados para a próxima fase, a par do Arsenal, líder isolado da Premier League, do Manchester City, do Chelsea, do campeão inglês Liverpool, do Newcastle, do Sunderland, do Fulham, treinado pelo português Marco Silva, do Leeds, do West Ham, do técnico luso Nuno Espírito Santo, e do Wolverhampton.Nos ‘oitavos’ vão estar ainda Wrexham, Southampton e Norwich, todos da segunda divisão, Mansfield, da terceira, e o vencedor do jogo entre o Port Vale e o ‘secundário’ Bristol City, que foi adiado para 3 de março, devido às más condições do relvado do emblema da League One.A próxima ronda da Taça de Inglaterra foi sorteada hoje e tem três partidas exclusivamente disputadas por clubes da Premier League, nomeadamente a receção do West Ham ao rival citadino Brentford e as visitas do Liverpool ao Wolverhampton e do Manchester City, finalista derrotado nas últimas duas edições, ao Newcastle.O campeão mundial Chelsea e o Arsenal, recordista de conquistas da FA Cup (14), jogam fora com Wrexham e Mansfield, respetivamente, enquanto o Fulham será anfitrião do Southampton, numa eliminatória agendada para 6 a 9 de março.