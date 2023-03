Brentford soma 12.º jogo sem perder na Premier League

A equipa treinada pelo dinamarquês Thomas Frank tem o impressionante registo de seis vitórias e seis empates nos últimos 12 jogos na Premier League, tendo perdido pela última vez a 23 de outubro de 2022, frente ao Aston Villa, no Villa Park, por 4-0.Segunda-feira defrontou outra equipa que está a fazer um campeonato sensacional, o Fulham, de Marco Silva, mas, com exceção do tempo de posse de bola, foi superior ao seu adversário nos restantes parâmetros do jogo.A equipa da casa chegou ao golo logo aos seis minutos, através do central jamaicano Ethan Pinnock, mas o Fulham conseguiu, ao minuto 39, empatar pelo avançado israelita Manor Solomon, na sequência de um lance de bola parada.A equipa de Marco Silva, que não pôde contar com o internacional português João Palhinha, por castigo, e que muita falta fez no seu meio-campo, sentiu grandes dificuldades para travar as rápidas transições ofensivas do Brentford, que chegou ao 2-1 aos 53 minutos, pelo avançado Ivan Toney, na execução de um penálti por falta cometida pelo defesa Issa Diop.A cinco minutos do fim, o médio dinamarquês Mathias Jensen deu o "xeque-mate" no Fulham, ao fazer o 3-1, após assistência do médio alemão Kevin Schade, embora o avançado brasileiro Carlos Vinícius, ex-Benfica, lançado em campo aos 83 minutos, tivesse atenuado o peso da derrota, fixando o resultado final em 3-2, aos 90+9.Com este triunfo, o Brentford subiu ao nono lugar, com 38 pontos, enquanto o Fulham manteve o sétimo posto, com 39, numa Premier League liderada pelo Arsenal, com 63, seguido do Manchester City, com 58, e do Manchester United, com 49 (um jogo a menos).