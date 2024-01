Brest empata no terreno do Paris Saint Germain

O espanhol Marco Asensio, aos 38 minutos, e Kolo Muani, aos 45 minutos, marcaram para os parisienses, no que parecia ser um triunfo fácil perante o adversário vindo da Bretanha, terceiro posicionado na liga francesa.Mas o Brest não prescindiu de lutar e aos 55 minutos reduzia, através de Mehdi Camara.Mas o destino do jogo ainda não estava traçado e aos 80 minutos o muito veloz Pereira Lage, entrado no jogo no minuto 72, fez o 2-2, a passe do uruguaio Martín Satriano.Matheus Pereira Lage é um jogador de 27 anos nascido em França e que nunca passou pelo futebol português como sénior, mas que já foi internacional sub-21 em 2018, fazendo parte de uma geração que tinha também João Félix, Diogo Jota e Rafael Leão, entre outros.Pelo PSG, foram titulares Vitinha e Danilo Pereira, enquanto Gonçalo Ramos não saiu do banco de suplentes da equipa orientada por Luis Enrique.Após 19 jornadas do campeonato francês de futebol, o PSG segue destacado em primeiro, com 44 pontos, mais seis do que o Nice, que no sábado venceu na receção ao Metz.O surpreendente Brest é terceiro, com 35 pontos, um à frente de Mónaco, que no sábado empatou 2-2 em Marselha.