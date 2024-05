Brest pode perder o terceiro lugar em França, Le Have ganha nova vida

O ‘aflito’ Nantes manteve as suas redes em branco na visita ao Brest, facto que lhe permite respirar melhor na classificação, enquanto complicou a vida do Brest, que na segunda-feira pode perder o terceiro lugar, caso o Lille do treinador português Paulo Fonseca ganhe na receção ao Lyon.



O Brest tem 57 pontos, mais dois do que o Lille, com 55: com o desaire, ficou igualmente a mais distantes quatro do Mónaco, segundo classificado, com 61, que goleou o Clermont por 4-1.



O Clermont é o último, com 25 pontos, e o máximo que pode ambicionar é chegar ao lugar de disputa do play-off, ocupado pelo Metz, com 29.



Já o Nantes soma agora 33 pontos e ficou quatro pontos acima da zona de play-off de manutenção quando há apenas mais seis em disputa, podendo encarar a reta final com alguma segurança suplementar.



Depois de ter negado ao Paris Saint-Germain (PSG) a festa do título no último fim de semana, ao impor surpreendente empate 3-3 em pleno Parque dos Príncipes, o Le Havre venceu agora o Estrasburgo, por 3-1, quebrando uma série de seis desafios sem vencer, quatro dos quais com derrotas.



Beneficiando da derrota do Metz, o Le Havre é agora 15.º, com 32 pontos, mais três do que o seu rival, , após ter sido derrotado em casa pelo Rennes, por 3-2.



O Metz ficou em situação mais difícil e o Rennes é sétimo, com 45 pontos, a quatro das competições europeias, para já seguras pelo Lens, sexto com 49.