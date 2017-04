Brighton assegura subida à Liga inglesa com vitória sobre o Wigan

Lusa 17 Abr, 2017, 18:09 | Futebol Internacional

Golos de Glenn Murray (37 minutos) e Solly March (65) deram a vitória aos 'seagulls', que ainda viram Nick Powell reduzir para os forasteiros aos 85 minutos e 'selaram' a quinta promoção ao principal escalão inglês em 115 anos.



O clube soma agora 92 pontos em 43 jornadas, o que garante matematicamente pelo menos o segundo lugar, ocupado pelo Newcastle (85 pontos), que também dá acesso à promoção direta.



A 'Championship', nome do segundo escalão inglês, promove três emblemas ao principal campeonato do país, dois por promoção direta e outro por 'play-off', disputado pelas equipas do terceiro ao sexto lugares, atualmente ocupados por Reading, Huddersfield, Sheffield Wednesday (treinado pelo português Carlos Carvalhal) e Fulham.



Fundado em 1901, a última temporada do Brighton na 'Premier League' foi em 1982/1983, temporada em que também chegaram à final da Taça de Inglaterra, tendo depois estado à beira da falência em 1998.



A formação treinada pelo irlandês Chris Hughton, que joga no American Express Comunity Stadium, tem no francês Anthony Knockaert e no israelita Tomer Hemed as 'estrelas' do plantel e no Crystal Palace o grande rival, ainda que os estádios dos dois clubes estejam separados por 65 quilómetros.



Com um palmarés modesto, o emblema de East Sussex, cujo presidente é o antigo jogador de póquer profissional Tony Bloom, conta com uma Charity Shield (antecessora da Community Shield, a Supertaça inglesa) conquistada em 1910 e três vitórias da 'League One', terceiro escalão, como maiores sucessos.