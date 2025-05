Brighton bate campeão Liverpool na penúltima ronda da Liga inglesa

O jovem médio Harvey Elliott inaugurou a contagem a favor do Liverpool, aos nove minutos, marcando o seu primeiro golo da época, com o sueco Yasin Ayari a restabelecer a igualdade, aos 32.



Já nos descontos da primeira parte (45+1), o húngaro Dominik Szoboszlai, voltou a adiantar os 'reds', que não contaram com o internacional português Diogo Jota, mas o Brighton conseguiu impor-se na segunda metade da partida.



O avançado japonês Kaoru Mitoma fez o 2-2, aos 69 minutos, apenas quatro minutos depois de ter sido lançado em campo, e Jack Hinshelwood consumou a reviravolta, aos 85, no minuto seguinte a saltar do banco de suplentes.



No duelo entre treinadores, hoje quem saiu vencedor foi o alemão Fabian Hurzeler, mas o título de campeão inglês já está entregue e é da equipa do neerlandês Arne Slot, que está no topo da Premier League com 83 pontos, mais 12 do que o segundo, o Arsenal.



Na derradeira ronda, o Liverpool - que leva três jogos sem vencer - vai receber o Crystal Palace para fazer a festa do título na cidade dos Beatles.



Por seu turno, o Brighton segue no oitavo posto, com 58 pontos, já afastado da luta frenética pelas sete vagas para as competições europeias que estão em jogo na Liga inglesa, cinco para a Liga dos Campeões, uma para a Liga Europa e uma para a Liga Conferência.



Além do Liverpool e do Arsenal, ambos já qualificados para a 'Champions', o Newcastle, o Chelsea e o Aston Villa têm 66 pontos, e o Manchester City e o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, somam 65, ainda que a formação de Guardiola só jogue na terça-feira o encontro referente à 37.ª jornada, recebendo o Bournemouth.