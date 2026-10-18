Brighton confirma estatuto de sensação na Liga inglesa, Manchester United marca passo

A equipa sensação do início da época 2026/27 confirmou esse estatuto na receção ao Crystal Palace e demorou apenas 10 minutos para resolver o jogo, com golos marcados pelo francês Jaydee Canvot, aos quatro, na própria baliza, o paraguaio Diego Gómez, aos sete, com um remate desconcertante sobre a linha do meio-campo, e o sueco Yasin Ayari, precisamente, aos 10.



O Brighton, que voltou a 'faturar' na segunda parte, por intermédio do grego Charalampos Kostoulas, aos 49 minutos, e do suplente Jack Hinshelwood, aos 84, conquistou o quarto triunfo seguido no campeonato, numa série que incluiu um assombroso 3-0 na receção ao Arsenal, e ultrapassou os ‘gunners’ no segundo lugar da Premier League.



O campeão inglês pode responder ainda hoje, uma vez que vai jogar no estádio do Nottingham Forest, provisoriamente 18.º e antepenúltimo classificado, podendo recolocar-se a três pontos de distância do líder Manchester City, que venceu o Ipswich no sábado, por 3-2.



Ao contrário do rival citadino, o Manchester United, que irá defrontar o Sporting na Liga dos Campeões, em novembro, continua sem ganhar na prova interna e hoje não foi além de um empate 1-1 na visita ao Leeds, num encontro em que os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram totalistas, mas impotentes para evitar mais um resultado negativo.



Mesmo sem brilhantismo, os ‘red devils’ até chegaram ao intervalo em vantagem, na sequência do golo concretizado aos 35 minutos pelo avançado camaronês Bryan Mbeumo, mas a forte reação dos anfitriões na segunda parte proporcionou-lhes uma merecida igualdade, alcançada aos 51, por intermédio de Dominic Calvert-Lewin.



O desfecho da partida em Elland Road deve agravar a contestação ao treinador Michael Carrick, uma vez que o Manchester United ocupa um modesto 13.º lugar (bastante atrás do Leeds, que é sétimo posicionado) e ganhou apenas um dos sete jogos disputados na Liga inglesa, em 30 de agosto, por 5-2, na receção ao Ipswich - em 10 jogos para todas as competições em 2026/27, o United tem somente dois triunfos.



O Bournemouth, com o defesa internacional português António Silva a tempo inteiro, deixou os lugares de despromoção, ao vencer por 2-0 na receção ao Sunderland – que jogou desde os 17 minutos com menos um elemento, devido à expulsão do austríaco Kevin Danso -, graças aos golos de Marcus Tavernier, aos seis, e do brasileiro brasileiro Evanilson, ex-jogador do FC Porto, aos 48.



