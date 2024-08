Brighton derrota Manchester United com golo aos 90+5 minutos

Depois do triunfo por 3-0 em casa do Everton na ronda inaugural da Premier League, os ‘seagulls’ adiantaram-se na abertura da segunda ronda, aos 32 minutos, por intermédio de Danny Welbeck, precisamente um antigo jogador dos ‘red devils’.



Com os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início, o United empatou no segundo tempo, por Amad Diallo, aos 60 minutos, e esteve próximo de completar a reviravolta cinco minutos volvidos, não fosse Zirkzee, em fora de jogo, ‘anular’ um golo de Garnacho, quando o remate do argentino até seguia para dentro da baliza, após assistência do médio luso.



O ‘castigo’ acabou por ser maior em tempo de compensação, quando o brasileiro João Pedro beneficiou da total inoperância defensiva dos ‘red devils’ e surgiu completamente sozinho a cabecear para o tento da vitória.



O Brighton lidera provisoriamente a Premier League, com seis pontos em duas jornadas, enquanto o Manchester United averbou a primeira derrota, após ter entrado na competição com um triunfo, diante do Fulham (1-0).