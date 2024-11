Brighton impõe quarta derrota seguida ao Manchester City

O treinador Pep Guardiola sofreu pela primeira vez quatro derrotas consecutivas na carreira, algo que não acontecia ao Manchester City desde agosto de 2006.



Tal como aconteceu na terça-feira em casa do Sporting, quando perdeu por 4-1 para a Liga dos Campeões, os ‘citizens’ adiantaram-se no marcador, com um golo histórico do norueguês Erling Haaland, que se tornou o mais rápido de sempre a chegar aos 75 golos na Premier League, ao 76.º jogo.



Contudo, na segunda parte, o Brighton deu a volta ao resultado, graças a dois golos de jogadores vindos do banco, com o brasileiro João Pedro a empatar, aos 78 minutos, cinco antes de assistir o dinamarquês Matt O’Riley para o 2-1.



Esta derrota pode beneficiar o Liverpool, que recebe hoje o Aston Villa e pode ficar com cinco pontos de avanço na liderança sobre os ‘citizens’, que podem ainda ver o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, ficar a dois pontos do segundo lugar, se vencer no domingo na receção ao Newcastle.



O Brighton subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 19 pontos, em igualdade com o Nottingham (terceiro) e mais um do que Chelsea, Arsenal, Aston Villa, todos com menos um jogo, e do que o Fulham, de Marco Silva, que hoje venceu fora o Crystal Palace (2-0).