Bruno Baltazar é o novo treinador do Botev Plovdiv

Bruno Baltazar, de 45 anos, que sucede ao croata Zeljko Kopic no cargo, encontrava-se ao serviço dos norte-americanos do Rochester New York, que competiam na Major League Soccer Next Pro, uma Liga para jogadores reserva das equipas da Major League Soccer (MLS), principal campeonato norte-americano.Da sua equipa técnica farão parte os portugueses Guilherme Ramos, como adjunto, e Carlos Marques, nas funções de analista, além do preparador físico checo Denis Cavan.No currículo de Bruno Baltazar contam-se passagens por Sintrense, Atlético, Olhanense, Casa Pia e Estoril Praia, pelos ingleses do Nottingham Forest, como adjunto, e pelos cipriotas do APOEL Nicósia e AEL Limassol.