Bruno, Dalot, Jota e Espírito Santo brilham no “Boxing Day ‘português’”

Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares e protagonistas na vitória dos “red devils”, por 3-2 sobre o Aston Villa.



O ”onze” de Manchester esteve a perder por 0-2 e reverteu o resultado na segunda parte concretizado já em tempo de compensação.



Bruno Fernandes iniciou a jogada do segundo golo, passando a Marcus Rashford que viria a assistir na perfeição Garnacho.



O treinador português Nuno Espírito Santo alcançou, no “boxing day”, a sua primeira vitória à frente do Nottingham Forest, em Newcastle, por 3-1.



O técnico luso, que se estreara na jornada anterior em casa com uma derrota perante o Bournemouth, por 3-2, obteve a sua primeira vitória à frente dos “foresters”.



Menos sorte tiveram os portugueses do Fulham, Marco Silva (treinador) e João Palhinha, ao serem derrotados em Bournemouth, por 3-0.



O internacional português João Palhinha cometeu penálti, do qual resultaria o 2-0 para o Bournemouth, deitando por terra as aspirações do Fulham em discutir o resultado.



Diogo Jota regressou à competição, após um mês sem jogar, e marcou o último golo da vitória do Liverpool sobre o Burnley, por 2-0, que permitiu aos “reds” retomar provisoriamente a liderança da liga inglesa de futebol.



O avançado português já não jogava desde 25 de novembro, mas terça-feira o treinador Jurgen Klopp decidiu lançá-lo no jogo para os seis minutos finais e ele correspondeu em pleno.



Na Premier League hoje (quarta-feira) realizam-se mais três jogos: Chelsea (10.º)-Crystal Palace (15.º), Brentford (14.º)-Wolverhampton (11.º) e Everton (16.º)-Manchester City (5.º).



A jornada do "Boxing Day" termina quinta-feira com os desafios Brighton (9.º)-Tottenham (4.º) e Arsenal (1.º)-West Ham (6.º).



André Vidigal brilha na Championship



Na jornada 24 do Championship o português André Vidigal marcou um golo na vitória do Stoke City no terreno do Birmingham por 3-1. O Stoke é 18.º entre 24 equipas.



O defesa Ricardo Pereira foi titular na formação do Leicester que empatou 1-1 no terreno do Ipswich Town. A equipa do português lidera o Championship.



Quem não jogou e não participou na vitória do Sunderland, em casa do Hull, por 1-0, foi o avançado dos “black cats” Luís Semedo.



As equipas em destaque da jornada na segunda divisão inglesa foram Sunderland, Stoke e Bristol que ganharam fora.