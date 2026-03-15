Bruno Fernandes bate recorde de assistências no Manchester United numa época

O camisola oito dos ‘red devils’ chegou às 16 assistências esta temporada, com passes decisivos para os brasileiros Casemiro e Matheus Cunha, ultrapassando o recorde de David Beckham em 1999/2000.



Num encontro entre duas equipas que estavam igualadas no terceiro posto, os ‘red devils’ adiantaram-se por Casemiro, aos 53 minutos, antes de Ross Barkley empatar aos 64, num lance muito protestados pelos jogadores do Manchester United, por uma possível mão e um fora de jogo.



Um passe magistral de Bruno Fernandes isolou Matheus Cunha para 2-1 aos 71 minutos, com o esloveno Benjamin Sesko, seis minutos depois de entrar, a fazer o 3-1 final, aos 81, num encontro em que Diogo Dalot fez os 90 minutos pelo Manchester United.



Com este triunfo, os ‘red devils’ isolaram-se no terceiro lugar, com 54 pontos, a 16 do líder Arsenal (mais um jogo) e a sete do Manchester City, com o Aston Villa a ser quarto, com 51, mais três do que o Chelsea e do que o campeão Liverpool, que recebe hoje o Tottenham.



Num duelo entre treinadores portugueses, o Nottinham Forest, de Vítor Pereira, e o Fulham, de Marco Silva, empataram a zero, num resultado menos positivo para a equipa da casa, que ainda viu o videoárbitro anular-lhe um golo, por fora de jogo, aos 63 minutos.



Com este empate, o Nottingham Forest mantém-se no 17.º posto, com 29 pontos, os mesmos do West Ham, de Nuno Espírito Santo, 18.º e primeiro em zona de despromoção, e do Tottenham (16.º), enquanto o Fulham segue num tranquilo 11.º lugar, com 41.



Também com um empate a zero terminou o encontro entre Crystal Palace (14.º) e o Leeds (15.º), que falhou um penálti, por Dominic Calvert-Lewin (45 minutos), e jogou toda a segunda parte com menos um, por expulsão do sueco Gabriel Gudmundsson (45+5).

