Futebol Internacional
Bruno Fernandes brilha com hat-trick na goleada ao Ipswich
O Manchester United somou os primeiros três pontos na Premier League com uma vitória expressiva por 5-2 frente ao Ipswich Town, em Old Trafford. O capitão Bruno Fernandes foi a grande figura da tarde, ao assinar um hat-trick e fazer uma assistência.
Após uma derrota na jornada inaugural, a equipa liderada por Michael Carrick entrou pressionada e viu o Ipswich surpreender. Aos 29 minutos, Leif Davis inaugurou o marcador para os visitantes. A reação dos red devils surgiu ainda antes do intervalo. Aos 40 minutos, após passe do reforço Matheus Cunha, Bruno Fernandes restabeleceu a igualdade.
A reviravolta consumou-se na segunda parte. Aos 56 minutos, um autogolo de Jacob Greaves colocou o United em vantagem. Pouco depois, aos 61 minutos, Bruno Fernandes converteu com sucesso uma grande penalidade e, aos 68 minutos, o internacional português fechou o seu hat-trick, fixando o resultado em 4-1.
Ainda houve tempo para mais golos na reta final da partida. Bryan Mbeumo apontou o quinto golo do Manchester United aos 82 minutos, assistido por Bruno Fernandes. Já nos descontos, aos 90+1 minutos, Chuba Akpom reduziu para o Ipswich, fechando o resultado final em 5-2.
A reviravolta consumou-se na segunda parte. Aos 56 minutos, um autogolo de Jacob Greaves colocou o United em vantagem. Pouco depois, aos 61 minutos, Bruno Fernandes converteu com sucesso uma grande penalidade e, aos 68 minutos, o internacional português fechou o seu hat-trick, fixando o resultado em 4-1.
Ainda houve tempo para mais golos na reta final da partida. Bryan Mbeumo apontou o quinto golo do Manchester United aos 82 minutos, assistido por Bruno Fernandes. Já nos descontos, aos 90+1 minutos, Chuba Akpom reduziu para o Ipswich, fechando o resultado final em 5-2.